Байден определился с участием в президентских выборах США Байден заявил о намерении снова баллотироваться и пообещал объявить об этом скоро

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что готов вновь баллотироваться на пост главы государства, передает Reuters. Он добавил, что он и его команда объявят об этом относительно скоро. Он при этом не стал уточнять, поддерживает ли его кандидатуру Демократическая партия США.

Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план — баллотироваться вновь, — сказал Байден.

Команда нынешнего президента неоднократно заявляла о готовности Байдена принять участие в президентской гонке, но официального объявления администрация не делала.

На пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, вице-президент США Камала Харрис, министр транспорта США Пит Буттиджич, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал своим главным конкурентом в борьбе за пост президента США однопартийца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса. По словам политика, он жалеет, что в 2018 году оказал сопернику поддержку на выборах главы штата.