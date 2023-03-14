Трамп назвал своего главного конкурента на выборах президента США

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рон Десантис

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал своим главным конкурентом в борьбе за пост президента США однопартийца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса, сообщает Bloomberg. По словам политика, он жалеет, что в 2018 году оказал сопернику поддержку на выборах главы штата.

Я бы сказал, наверное, да, но никогда не знаешь, что произойдет. Это может измениться, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о Десантисе.

На пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, бывший посол США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, вице-президент США Камала Харрис, министр транспорта США Пит Буттиджич, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Кроме того, действующий президент США Джо Байден может пойти на второй срок.

В начале марта агентство Associated Press сообщило, что американский бизнесмен Перри Джонсон заявил о своих намерениях стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году. Ранее бизнесмен пытался выдвигаться на пост губернатора Мичигана в 2022 году, но его кандидатуру отклонил избирком штата из-за недостоверных подписей в его поддержку.