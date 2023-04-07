СМИ узнали, когда Байден объявит об участии в президентских выборах CNN: Байден может повременить до лета с объявлением об участии в выборах президента США

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Демократическая партия США не ждет от президента Джо Байдена объявления об участии в следующих выборах главы государства раньше лета. При этом в частных беседах американский лидер говорит, что точно будет переизбираться, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ряд информированных источников.

По данным телеканала, такое промедление обусловлено тем, что Байден пока не определился с датой выдвижения своей кандидатуры, местом размещения предвыборного штаба и кандидатурой руководителя избирательной кампании.

Байден в частных беседах с несколькими избранными официальными лицами говорил, что будет участвовать. «Я точно баллотируюсь», — сказал он одному из них несколько дней назад. Но был менее конкретен в сроках. <...> Более вероятно, что Байден сделает объявление летом, нежели весной, — говорится в сообщении.

При этом демократы жалуются на отсутствие запасного плана и отмечают, что отказ Байдена от участия в выборах может стать катастрофой для партии, которая уже настроена на второй срок своего представителя на посту главы государства.

На пост президента США в 2024 году намерены выдвинуться бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, вице-президент США Камала Харрис, министр транспорта США Пит Буттиджич, а также губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп назвал своим главным конкурентом в борьбе за пост президента США однопартийца, губернатора штата Флорида Рона Десантиса. По словам политика, он жалеет, что в 2018 году оказал сопернику поддержку на выборах главы штата.