В Госдуме допустили закрытие шоу «Грешницы на перевоспитании» Депутат ГД Драпеко допустила закрытие шоу «Грешницы на перевоспитании»

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Инициировать закрытие шоу «Грешницы на перевоспитании» можно, если люди начнут писать обращения с просьбой прекратить показ, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, депутаты могут обратиться в патриархию с подобным требованием, чтобы в РПЦ дали оценку этой программе.

Инициировать закрытие шоу «Грешницы на перевоспитании» можно, если люди начнут писать обращения с просьбой прекратить показ. Мы можем обратиться в патриархию с подобным требованием, чтобы они дали оценку этой программе, потому что сами депутаты инициировать закрытие шоу не могут. Если в патриархии будут против, то мы будем разговаривать с руководством канала. Тему с православием и храмами внедряют и в шоу на телеканале «Спас», хотя полагаю, что с их программами данная не сравнится. Все будет зависеть от того, что именно там транслируют, — рассказала Драпеко.

Парламентарий отметила, что данное шоу требует проверки в РПЦ и Министерстве культуры РФ.

Поводом для комментария стали неоднозначные отзывы зрителей после того, как на канале «Ю» вышли первые серии реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании», в котором, как говорят создатели передачи, перевоспитывают эскортниц и содержанок.

Ранее в Роскомнадзоре и Минкульте выдвинули ряд претензий фильму «Айта», усмотрев в нем разжигание национальной розни. По этому поводу высказался глава Якутии Айсен Николаев, заявив, что смотрел картину и считает, что автор не мог снять кино о национализме.