«Будет девочка»: танцующую Собчак заподозрили в беременности Собчак показала округлившийся живот на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

41-летняя телеведущая Ксения Собчак в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложила видео, в котором танцует в просторном платье с заметно округлившимся животом. Некоторые подписчики предположили, что журналистка беременна, другие отметили, что она могла использовать «подкладной живот» для привлечения внимания.

Судя по животу, уже шестой месяц. Будет девочка, — написала пользовательница Ирина.

Поклонница Дарья Степакова сообщила, что Ксения смешно танцует и подкладывает живот «для хейта», чтобы «оставаться на плаву». Рита Мордечай пожелала телеведущей легких родов. Анна Водопьянова подчеркнула, что еще недавно Собчак скорбела о войне в Израиле, а теперь беззаботно танцует.

Ксюш, вроде бы в Израиле война не закончилась, что танцуешь? — задалась вопросом подписчица Маргарита Моржова.

Ранее сын Собчак Платон в опубликованном мамой видео заявил, что предпочел бы жить в России. Когда журналистка поинтересовалась у шестилетнего мальчика, почему он так решил, ребенок стукнул кулаком и просто повторил: «В России». Сообщалось, что Собчак отвозила наследника в школу и по пути засняла видео разговора с ребенком, которое выложила в Сеть.



До этого Собчак попала в скандал из-за нелестного высказывания в адрес граждан России. По словам руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, журналистка поддержала юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и назвала россиян, которые критикуют шоумена, «говноедами». Бородин призвал Собчак извиниться за свои слова, иначе, по его словам, обязательно найдутся люди, которые подадут на нее в суд за оскорбление.