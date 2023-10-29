Загадочная смерть Чендлера из «Друзей»: почему умер актер Мэттью Перри Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри найден мертвым в джакузи

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актера Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Звезда сериала «Друзья» скончался на 55-м году жизни. Почему умер Перри, при каких обстоятельствах это произошло?

Что случилось с Мэттью Перри

Утром актер занимался спортом — он играл в пикбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв — его тело находилось в джакузи.

Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Причина смерти Мэттью Перри

Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не зафиксировано.

Предварительно, причиной смерти актера стала остановка сердца. Пока неясно, сыграла ли какую-либо роль в его смерти утренняя физнагрузка.

Официальных данных о причинах смерти пока нет. Расследование продолжается.

Отмечается, что актер был самым молодым среди коллег по сериалу и пользовался наибольшей популярностью у женской половины аудитории.

Как отреагировали коллеги по сериалу «Друзья» на смерть Перри

Коллеги актера Перри назвали его «частью американской культуры», а его смерть — огромной потерей.



«Мы были разбиты, когда узнали о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Наши сердца вместе с его семьей, близкими и всеми его поклонниками», — говорится в сообщении в аккаунте «Друзей» в соцсетях.

Мэгги Уилер, сыгравшая Дженис Литман в сериале, написала в соцсети: «Какая потеря. Миру будет не хватать тебя, Мэттью Перри».

Сельма Блэр, сыгравшая Уэнди в сериале, назвал актера своим «самым старым другом». «Все мы любили Мэттью Перри, а я особенно. Каждый день. Я любила его безоговорочно. И он меня. И я сломлена, мое сердце разбито. Сладких снов, Мэтти. Сладких снов», — пожелала она.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья»

Что известно о здоровье Перри

Майкл Рапапорт, сыгравший полицейского Гэри в «Друзьях», отметил, что актер «всегда был таким славным, клевым, расслабленным и талантливым». «Ты — часть американской культуры и будешь жить вечно», — написал он.В заявлении Warner Bros. TV (продюсер «Друзей») говорится, что «Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group». Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей».

В 1997 году актер завершил 28-дневную программу лечения от викодиновой зависимости. Его вес резко менялся в течение следующих нескольких лет и однажды упал до 66 кг. В 2000 году он потерял 9,1 кг из-за панкреатита. В феврале 2001 года Перри снова попал в реабилитационный центр из-за зависимости от викодина, метадона, амфетаминов и алкоголя.

Во время съемок фильма «Мошенники» у Перри начались сильные боли в животе, и он полетел из Техаса в Лос-Анджелес, чтобы лечь в больницу Даниэля Фримена. Позже его пресс-секретарь Лиза Кастлер подтвердила пребывание актера в реабилитационном центре. Сам Перри признавался, что из-за проблем с зависимостью он не помнит три года съемок сериала «Друзья».

В мае 2013 года Перри получил награду Champion of Recovery от Управления национальной политики по контролю над наркотиками Белого дома за открытие реабилитационного центра Perry House, расположенного в его бывшем особняке в Малибу, штат Калифорния. Позже Перри продал дом и закрыл реабилитационный центр в 2015 году.

В августе 2018 года актер перенес операцию по причине перфорации желудочно-кишечного тракта. О проблемах с сердцем у актера не сообщалось.

Что было в «пророческом» посте Перри

За шесть дней до своей кончины актер опубликовал снимок в соцсетях, где он находится на крыше дома в джакузи, откуда любуется огнями ночного Лос-Анджелеса.

«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн», — подписал фото Перри.

Фанаты актера со всего мира оставили под этим постом уже 100 тысяч комментариев. Как отмечают подписчики, пост актера оказался пророческим, ведь именно в джакузи нашли тело Перри.

Фото: Соцсети Фото из публикации Мэттью Перри

Чем известен Перри

Популярность Перри приобрел благодаря роли Чендлера Бинга в культовом телесериале «Друзья». Ситком вышел на экраны в 1994 году, всего было снято 10 сезонов. Сериал закрыли в 2004 году.

Во время съемок в «Друзьях» Перри также принимал участие в работе над такими фильмами, как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997) с Сальмой Хайек, «Почти герои» (1998) c Крисом Фарли, «Танго втроем» (1999) с Нив Кэмпбелл и Диланом Макдермоттом, «Мошенники» (2002) с Элизабет Херли и другими. Кроме того, в этот период Перри работал и на телевидении: он сыграл гостевые роли в сериалах «Элли Макбил» и «Западное крыло». За роль в последнем актер был дважды номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актер в драматическом телесериале».

Еще большую популярность актеру принесло участие в комедии Джонатана Линна «Девять ярдов» (2000). Партнером по картине стал Брюс Уиллис. Спустя четыре года вышел сиквел (2004), в котором приняли участие те же самые актеры.

В 2004 году Перри дебютировал как режиссер, поставив 11-й эпизод четвертого сезона сериала «Клиника», также он исполнил гостевую роль в этом же эпизоде. За «Историю Рона Кларка» Перри получил номинацию на «Золотой глобус» и «Эмми».

Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press Юный теннисист Мэттью Перри (в центре) до роли Чендлера Бинга в «Друзьях», одном из самых любимых шоу в истории телевидения Фото: Brent Perniac/AdMedia/Global Look Press Юный теннисист Мэттью Перри (в центре) до роли Чендлера Бинга в «Друзьях», одном из самых любимых шоу в истории телевидения Фото: KPA/Global Look Press Мэттью Перри фильме «Врываются дураки» (1997) Фото: KPA/Global Look Press Мэттью Перри фильме «Врываются дураки» (1997) Фото: Evan Agostini/AP/TASS Фото со съемочной полощадки сериала «Клан Кеннеди: После Камелота» Фото: Evan Agostini/AP/TASS Фото со съемочной полощадки сериала «Клан Кеннеди: После Камелота» Фото: JM TF PH/AP/TASS Фото: JM TF PH/AP/TASS Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри в роли Райана на телешоу GO ON Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри в роли Райана на телешоу GO ON Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Друзья» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Alberta Film Entertainment кадр из фильма «Триумф: История Рона Кларка» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Служение Саре» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из фильма «Служение Саре» Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри, Томас Леннон в телешоу «Странная парочка» Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Мэттью Перри, Томас Леннон в телешоу «Странная парочка» Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кадр из фильма «Снова 17» Фото: Offspring Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Кадр из фильма «Снова 17» Фото: Matt Sayles/AP//TASS Мэттью Перри Фото: Matt Sayles/AP//TASS Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Соцсети Мэттью Перри Фото: Willy Sanjuan/AP/TASS Мэттью Перри Фото: Willy Sanjuan/AP/TASS Мэттью Перри Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Метью Перри Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Метью Перри

Личная жизнь Перри

Перри имел двойное гражданство — Канады и США. В 1995 состоял в отношениях с актрисой Ясмин Блит. Перри встречался со звездой Голливуда Джулией Робертс с 1995 по 1996 год, а также с артисткой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 год.

В ноябре 2020 года он обручился с литературным агентом Молли Гурвиц. Как сообщали СМИ, они начали встречаться в декабре 2019 года после проведенного вместе Рождества. В июне 2021 года Перри расстался с Гурвиц.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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