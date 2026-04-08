08 апреля 2026 в 18:36

Суд вынесет приговор «кетаминовой королеве» после смерти Мэттью Перри

В США прокуроры запросили 15 лет тюрьмы для продавшей кетамин Мэттью Перри

Джасвин Сангха
В США прокуроры требуют приговорить к 15 годам лишения свободы главную обвиняемую по делу о смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри — Джасвин Сангху, сообщает The Guardian. По версии следствия, именно она продала кетамин актеру, за что получила прозвище «кетаминовая королева».

Ожидается, что приговор вынесут в среду, 8 апреля. Всего обвиняемыми по делу проходят пять человек.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали шестерых граждан, подозреваемых в культивации наркосодержащих растений. Злоумышленники арендовали несколько жилых помещений, где в общей сложности выращивали 162 куста. По данным полиции, трое из них занимались непосредственно выращиванием, а остальные фасовали и распространяли продукцию.

Кроме того, местный житель Петербурга был осужден за распространение наркотических средств. Мужчина попытался переслать запрещенные вещества с помощью службы доставки. По информации следствия, фигурант оформил отправку через мобильное приложение курьерской службы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

