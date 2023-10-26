Игорь Тальков: биография, музыка, любовь Биография Игоря Талькова: о детстве, о музыке, о его любви

Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Игорь Тальков

Игоря Талькова помнят и любят даже сейчас, спустя 32 года после его убийства, которое так и осталось нераскрытым. Его голос проникал глубоко в сердце, а тексты песен и в наше время трогают за душу и заставляют думать. Накануне дня рождения великого артиста окунемся в биографию и жизнь Игоря Талькова, расскажем о детстве, о музыке, о его любви.

Жизнь Талькова: детство, армия, начало творческого пути

4 ноября 1956 г. в деревне Грецовка, что под Тулой, родился известный советский музыкант Игорь Тальков, биография которого наполнена творчеством начиная с детства и до самой смерти. Его родители — Владимир Максимович и Ольга Юльевна. К моменту рождения Игоря они были освобождены после пребывания в лагерях в качестве репрессированных за «антисоветчину», жили в крохотной квартирке на окраине деревни вместе со старшим сыном Владимиром, рождение которого пришлось на время нахождения в тюрьме.

Владимир-старший и Ольга многое пережили, испытали на себе полную меру рокового давления политической власти, но не сломались и не растеряли любовь в сердце — ни к Родине, несмотря на разность во взглядах, ни друг к другу, в любви воспитывали сыновей, несмотря на нищенские условия жизни. По большей части благодаря своим родителям Игорь обладал прекрасной интуицией, не мог мириться с любой несправедливостью, любил Россию и верил в нее.

В детстве Игорь параллельно с общеобразовательной школой учился в музыкальной школе, где освоил игру на баяне. В подростковом возрасте самостоятельно научился играть на гитаре и фортепиано, затем на ударных. В 17 лет начал писать тексты песен.

Игорь мечтал учиться в Театральном институте в Москве, прошел творческий конкурс, но завалил экзамен. Затем вернулся домой и поступил на техническое направление в педагогический институт, но не осилил учебу. Следующей попыткой был Ленинградский институт культуры, но и там Тальков не продержался больше года, разочаровавшись в советской системе образования. В тот же период будущий музыкант впервые гласно раскритиковал коммунистический режим. Дело чуть было не дошло до суда, но Игоря забрали служить в армию. Но с тех пор он все глубже погружался в антисоветские настроения.

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Игорь Тальков

Тальков: судьба музыканта

В армии Игорь организовал ансамбль «Звездочка», писал песни, а после демобилизации решил зарабатывать музыкой на жизнь. Уехал в Сочи и начал активно развивать музыкальную карьеру. Участвовал в музыкальном коллективе Александра Барыкина, выступая «по ресторанам». Работа была прибыльной, но не соответствовала моральным стандартам музыканта, поэтому задержался он в этом коллективе ненадолго.

Затем были гастроли по СССР с группами «Калейдоскоп» и «Апрель». Но, несмотря на то что Игорь безостановочно писал свои тексты песен, ему приходилось быть на вторых ролях и исполнять чужие композиции. Затем наступает переломный момент в биографии Талькова. Если кратко, музыкант попадает в ансамбль Давида Тухманова «Электроклуб», и здесь после исполнения песни «Чистые пруды» начинает нарастать его популярность.

Осознав свою силу и возможности, Игорь уходит в сольную карьеру и создает группу «Спасательный круг» в середине 80-х годов, с которой гастролирует по СССР, представляя публике лирический репертуар с глубоким смыслом. Игорь организовывал авторские концертные программы с театрализованными представлениями, стал появляться на телевидении, приобретая всероссийскую славу.

Однако судьба распорядилась так, что карьера музыканта была прервана на пике этой славы. 6 октября 1991 г. Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия в ходе потасовки за кулисами питерского концертного зала во дворце спорта «Юбилейный» прямо перед своим выступлением. Преступление так и не раскрыто, многих фигурантов дела уже нет в живых. А с течением времени трагическое событие обросло множеством домыслов и слухов.

Фото: Владимир Яцины /ТАСС Игорь Тальков

Личная жизнь Талькова: жена и романы

Творческий путь артиста затмевает не только история нераскрытого убийства, но и слухи о личной жизни в биографии Игоря Талькова. Артист был официально женат. Жена Талькова и мать их единственного ребенка — Татьяна Ивановна Талькова. Поженились молодые в 1980 году и были вместе до самого трагического события.

Познакомились молодые люди в одном из столичных клубов. Игорь красиво ухаживал, а девушка, конечно же, не могла устоять перед талантливым парнем с хрипловатым голосом, который красиво пел и играл на различных инструментах. До женитьбы пара встречалась около года. Что касается детей Талькова, то спустя еще год у них родился сын, которого Татьяна, благодаря своей беззаветной любви к мужу, нарекла Игорем.

Вокруг популярного и талантливого артиста всегда было много женщин. Музыканту приписывали роман с Ириной Аллегровой, Маргаритой Тереховой, Людмилой Сенчиной, но Тальков трепетно относился к своей личной жизни, оберегая ее от внимания журналистов.

Супруга, в свою очередь, была очень терпеливой. Она с пониманием принимала его увлечения, объясняя это тем, что они для Игоря были в качестве «вдохновения». Ее любовь была сильнее гордости, Татьяна принимала Игоря таким, каким он был, и не устраивала скандалов. Как бы то ни было, супруга для Игоря всегда была его главной женщиной, его родным и близким человеком. Артист с радостью возвращался домой с гастролей, зная, что дома его всегда ждут и любят.

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Игорь Тальков с сыном

По сей день Татьяна не может назвать себя вдовой. По ее словам из различных интервью, женщине комфортнее до сих пор называться женой. Татьяна Ивановна не смогла больше выйти замуж, никто не смог перепрыгнуть ту планку, на которую она поместила образ своего талантливого и харизматичного супруга.

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