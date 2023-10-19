Где сейчас Евгений Петросян: последние новости о сыне и жизни с Брухуновой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Народный артист РСФСР в соцсетях анонсировал свой большой сольный концерт, который пройдет 27 октября в КЦ «Строгино». Чем еще сейчас занимается юморист и почему он не ездит отдыхать вместе с супругой Татьяной Брухуновой?

В каких проектах сейчас задействован Петросян

В начале года Евгений Петросян рассказывал, что готовится к выпуску своей программы, а также работает над новыми номерами.

«Юморист — это такой человек, который, споткнувшись, кубарем покатился по лестнице, в конце больно приземлился и воскликнул: „Надо же, как быстро спустился!“» — говорил он.

Помимо этого, в январе артист выступил с юбилейным концертом «60 лет на эстраде» в Кремле.

«Был полный зал, но главное, была очень душевная, веселая атмосфера. Я показал немало новых, современных номеров, темы которых у нас сейчас на устах. Спасибо дорогим моим зрителям за очень активное взаимопонимание, за множество цветов и долгие аплодисменты», — делился Петросян впечатлениями.

В мае в СМИ публиковались новости о госпитализации и якобы смерти Петросяна. Тогда он появился на премьере фильма «Хитровка. Знак четырех» и попросил прессу «не нагнетать».

«Все хорошо. Не надо переживать. Не надо нагнетать, и тогда не будете переживать», — прокомментировал телеведущий.

Почему Петросян развелся со Степаненко

Новости о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна появились в 2018 году. Тогда пара рассталась спустя более 30 лет брака. Вскоре стало известно, что Петросян встречается со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Артист женился на ней в 2019 году. У них родился сын Ваган.

Петросян и Степаненко делили совместно нажитое имущество несколько лет. За годы брака они приобрели десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. Процесс завершился в 2021 году, суд постановил поделить все поровну.

У артистов нет совместных детей. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, Петросян раньше не хотел наследников, так как был занят карьерой. Когда Степаненко забеременела, то ей пришлось сделать аборт. Позже юмористка пожалела об этом, но больше иметь детей не смогла.

«Об этом знают только в узком кругу (со слов самой Степаненко): у них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — рассказывал Демидов KP.RU.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Евгений Петросян

Что известно о браке Петросяна с Брухуновой

В августе Татьяна Брухунова объяснила, почему после замужества не взяла фамилию Евгения Петросяна.

«Зачем мне менять фамилию? Я дочь своего отца и носить ее буду до последнего дня своей жизни. Мне кажется, эта традиция устаревшей», — ответила она на вопрос подписчиков в микроблоге.

При этом, по ее словам, большая разница в возрасте не мешает им с юмористом любить и понимать друг друга.

«Любовь либо есть, либо ее нет. И какое значение имеют года?!» — говорила Брухунова.

Она отмечала, что их сын Ваган уже обладает обостренными личными границами, несмотря на маленький возраст. Например, мальчика нельзя целовать без его разрешения.

Сам Петросян заявлял, что его трехлетний наследник является очень театральным. Он рассказал, что Ваган любит ходить на спектакли и учить иностранные языки.

Почему Петросян не ездит на отдых с Брухуновой

Татьяна Брухунова рассказала в соцсетях, что не всегда отдыхает вместе с Евгением Петросяном. Юморист часто отпускает супругу в отпуск одну.

«Каждый из нас планирует свои „хотелки“ с учетом внутреннего графика. Так всем комфортно», — сообщила Брухунова.

Она добавила, что уровень отношений в семье не подразумевает одобрения на отдых.

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