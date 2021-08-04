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32-летняя жена Петросяна впервые показала лицо маленького сына

15:13, 04 августа 2021
32-летняя жена Петросяна впервые показала лицо маленького сына Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova
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32-летняя жена 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые опубликовала фотографию, на которой видно лицо её годовалого сына Вагана. Снимок она выложила в Instagram.

Этот парень умеет вовлекать, — прокомментировала фото женщина.

Пара долгое время усердно скрывала свои отношения: около двух лет Петросян и Брухунова никак не реагировали на слухи в СМИ об их романе. В 2019 году стало известно об их свадьбе, а весной прошлого года в Сети начали появляться домыслы о том, что у Петросяна и Брухуновой родился ребёнок. Только в сентябре 2020 года юморист признал рождение сына, опубликовав его фото в Instagram. Брухунова рассказала, что специально носила свободные платья, чтобы скрыть округлившийся живот.

Ранее переболевший коронавирусом юморист похвастался сертификатами о вакцинации.

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