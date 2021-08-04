32-летняя жена Петросяна впервые показала лицо маленького сына

Пара долгое время усердно скрывала свои отношения: около двух лет Петросян и Брухунова никак не реагировали на слухи в СМИ об их романе. В 2019 году стало известно об их свадьбе, а весной прошлого года в Сети начали появляться домыслы о том, что у Петросяна и Брухуновой родился ребёнок. Только в сентябре 2020 года юморист признал рождение сына, опубликовав его фото в Instagram. Брухунова рассказала, что специально носила свободные платья, чтобы скрыть округлившийся живот.
Ранее переболевший коронавирусом юморист похвастался сертификатами о вакцинации.