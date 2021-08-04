32-летняя жена Петросяна впервые показала лицо маленького сына

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На могиле советского и российского певца Евгения Осина через три года после его смерти установили памятник. Долгое время место захоронения исполнителя хита «Плачет девушка в автомате» было запущенным и неубранным — порядок там не наводили, а увядшие цветы от фанатов никто не выносил, передаёт 5-tv.ru.

Саму могилу обнесли небольшим забором, в центре — крест с прикреплённой к нему фотокарточкой музыканта. Спустя два года после ухода популярного артиста из жизни свежие букеты здесь практически перестали появляться....