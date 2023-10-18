Список городов, где выступит SHAMAN в 2023 году: расписание концертов Названы города, где SHAMAN выступит с концертами до конца 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN гастролирует по российским регионам с концертной программой «Я русский». В каких городах запланированы выступления исполнителя до конца 2023 года?

Что известно о концертной программе певца

В марте SHAMAN презентовал новую сольную программу «Я русский», с которой планировал объездить все регионы России.

«„Я русский“ — это не песня, а состояние души!» — говорит исполнитель.

В выступления артиста входят хиты «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мед», а также песня «Мы», в клипе для которой снялся получивший медаль «За доблесть и отвагу» школьник Федор Симоненко из Брянской области.

Во время мероприятий в Кремлевском дворце, которые состоялись 14 и 15 октября, он включил в концертную программу песню Максима Фадеева «Танцы на стеклах». Выступление певец дополнил номером с хождением по осколкам, в результате чего травмировался.

Заканчивает свои концерты певец чаще всего гимном России в авторской аранжировке.

Где SHAMAN выступит в октябре

Певец SHAMAN в ближайшее время приедет в Тверь, где даст два концерта. Выступления состоятся 25 и 26 октября в Доме культуры «Пролетарка», все билеты на них раскуплены.

29 октября артист выступит в Казани во Дворце спорта «Татнефть Арена». Стоимость билетов варьируется от 2800 до 4500 рублей.

Услышать композиции в исполнении SHAMAN также смогут зрители концерта народного артиста РФ Олега Газманова. 28 октября в московском «Крокус Сити Холле» певец организовал большое мероприятие по случаю 55-летия творческой деятельности, среди приглашенных гостей значится и автор хита «Я русский».

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Где SHAMAN выступит в ноябре

Двухдневные гастроли артиста запланированы в Калуге. 1 и 2 ноября он даст концерты во Дворце культуры Калужского турбинного завода, который вмещает тысячу зрителей. Все билеты на эти выступления распроданы.

13 и 14 ноября SHAMAN исполнит свои хиты на площадке «МТС Live Холл» в Воронеже. Приобрести билеты можно по цене от 3000 до 7000 рублей. На следующий день, 15 ноября, он отправится в Липецк, где даст концерт в спортивном комплексе «Звездный». Стоимость мест перед сценой начинается от 6000 рублей, на задних рядах — от 2600 рублей.

SHAMAN выступит в Тамбове 16 ноября в ЛДС «Кристал». На настоящий момент в продаже нет билетов на этот концерт. 21 октября исполнитель представит свою программу «Я русский» в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». Проход на концерт обойдется зрителю от 2000 до 4500 рублей.

28 ноября SHAMAN выступит в Белгороде в ДК «Энергомаш». Цены на задние ряды начинаются от 4000 рублей. Также артист даст второй концерт для белгородцев 29 ноября, однако все билеты на эту дату проданы.

Исполнитель 30 ноября приедет в Курск. Его выступление пройдет в Дворце спорта «Труд». Зрителям доступны билеты от 2000 рублей.

Где SHAMAN выступил в декабре

5 декабря SHAMAN даст концерт во Дворце спорта «Труд» в Иркутске, стоимость билетов на который начинается от 2 тысяч рублей. 7 числа артист выступит в Красноярске в концертном зале «Гранд Холл Сибирь». Свободных мест в зале на это мероприятие на осталось.

Певец 9 декабря приедет в Кемерово. Он исполнит свои хиты в спортивном комплексе «Арена». Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. Места у сцены продаются по цене от 6000 рублей.

Также SHAMAN даст концерт 10 декабря во Дворце культуры «Алюминщик» в Новокузнецке, 11 декабря — в городском Дворце культуры города Бийск, 12 декабря — в ДК моторостроителей в Барнауле, 14 и 15 декабря — в Новосибирске в ДК железнодорожников и Доме ученых СО РАН, 16 декабря — в томской филармонии. Билеты на вышеперечисленные выступления на настоящий момент отсутствуют в продаже.

Читайте также:

Поссорился с SHAMAN? Почему отменили концерты Газманова в России

«Опустошенность»: SHAMAN поделился эмоциями от выступления с Путиным

«Ярослав прям везде»: продюсер объяснил, почему SHAMAN популярнее Киркорова