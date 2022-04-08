Суд окончательно поделил многомиллионое имущество Петросяна и Степаненко

Мосгорсуд вынес окончательное решение по разделу многомиллионного имущества артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Судом отменено решение предыдущей инстанции и по-другому распределены ценности из длинного списка, сообщает StarHit.
Судебные тяжбы между бывшими супругами
Решение суда первой инстанции отменено в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела, и вынесено новое, — приводит издание комментарий пресс-службы Мосгорсуда.
В ходе рассмотрения жалоб была проведена повторная экспертиза ценностей, инициатором стала Елена Степаненко, которую не устроили результаты предыдущей оценки. Особое внимание экс-жена Петросяна уделила списку книг, которые якобы имеют для неё большое значение.
Евгений Петросян волновался за судьбу картин и антиквариата, которые он собирал десятки лет. Артист даже посетил одно из судебных заседаний, где подробно рассказал о своей коллекции. Петросян сообщил суду, когда заинтересовался искусством, где и как покупал картины, по какому принципу.
Самой крупной совместной недвижимостью экс-супругов оказалась квартира в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров. По разным оценкам она стоит до 530 млн рублей и с каждым годом её стоимость растёт. Артисты просили суд поделить жильё пополам. Также Петросян и Степаненко поделили две большие квартиры Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и однокомнатную квартиру в Большом Кондратьевском переулке.
Ранее сообщалось, что список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял тысячу страниц. Оценка домов, квартир, предметов искусства и антиквариата продолжалась почти два года.