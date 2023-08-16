Разница в 40 лет: составлен список российских артистов с молодыми женами

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Артист Евгений Петросян и его ассистентка Татьяна Брухунова

Бывшая жена актера Андрея Урганта Елена Романова сообщила о новых отношениях артиста с девушкой, которая намного младше его. У кого из российских знаменитостей была сильная разница в возрасте с возлюбленными?

Экс-супруга актера рассказала MK.RU, что сейчас сердце 66-летнего артиста занято. Возлюбленную Урганта тоже зовут Елена, она намного младше его. Девушка занимается рабочими делами знаменитости и не является публичной личностью. Романова отметила, что об этих отношениях нет информации, потому что пара вместе не появляется на светских мероприятиях.

«Они не скрываются, просто живут в Питере, а там не так много светских мероприятий. В Москву Андрей только по работе приезжает, как правило, один», — объяснила экс-супруга Урганта.

Кто из актеров женился на молодой возлюбленной

Советский и российский актер Станислав Любшин женат на журналистке Ирине Корнеевой, которая младше его на 40 лет. Они познакомились в Польше, когда девушка пришла брать у артиста интервью после спектакля. На тот момент ей было 20 лет, ему — 60. Ради этих отношений Любшин развелся с первой женой после 40 лет брака. Актер в этом году отметил вместе с Ириной Корнеевой свой 90-летний юбилей и пообещал отпраздновать 100-летие.

Артист Владимир Стеклов в 2018 году женился в четвертый раз, на тот момент ему было 70 лет. Избранницей актера стала бухгалтер из Иркутска Ирина Делягина, которая родила мужу дочь Арину. В программе «Секрет на миллион» Стеклов рассказал, что старшие дети были немного обижены на него из-за ухода из семьи, но внешне никак не проявляли этого. Со временем отношения в семье наладились.

Народный артист России Валерий Афанасьев после похорон третей жены в 2015 году встретил актрису электротеатра «Станиславский» Наталью. Она моложе супруга на 40 лет. Актер уверен, что благодаря жене через десять лет он будет накормлен и обстиран.

«Из семьи я бы никогда не ушел, не зачеркнул бы наши совместные годы. Все мы терпели, страдали, а что делать? Когда Анна умерла, я на ее могилу постоянно приезжал, разговаривал, исповедовался, просил прощения и разрешения на свадьбу с Наташей», — рассказал Афанасьев StarHit.

Юморист Евгений Петросян в 74 года женился в пятый раз. Избранницей артиста стала его помощница и концертный директор Татьяна Брухунова, она младше супруга на 44 года. В браке у них родился сын Ваган. Татьяна делится моментами личной жизни в социальных сетях. После критики из-за большой разницы в возрасте с супругом она заявила, что года не имеют значения, когда между двумя людьми есть чувства.

«Любовь либо есть, либо ее нет. И какое значение имеют года?!» — обратила внимание супруга Петросяна.

Кто из российских артистов намного моложе своих жен

Певец Александр Асташенок в 2004 году женился на концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской, которая старше его на 14 лет. Артист рассказал The Voice, что возлюбленная отговаривала его от серьезных отношений.

«Она говорила, что я совершаю большую глупость, что мне нужны свобода и концерты. А я ответил: „Тебя никто не спрашивает, я хочу ребенка“. После этого понял, что надо делать предложение. Ребенок без зарегистрированных отношений — это неправильно. Я впервые встретил человека, с которым захотел завести семью», — сообщил он.

Народный артист России Сергей Маковецкий в 1983 году сыграл свадьбу с Еленой. Несмотря на то что спутница старше его на 18 лет, они до сих пор вместе. Более чем за 40 лет брака пара детьми не обзавелась, но у супруги актера есть сын от первого брака.

Российский артист Александр Нестеров женат на актрисе Нонне Гришаевой, которая старше его на 12 лет. Разницы в возрасте пара не замечает.

«Я не только не ощущаю, но и не замечаю ее. Мы с Сашей существуем на одной волне, у нас одни интересы и общие цели. Поэтому разница в возрасте никак не мешает», — рассказала артистка KP.RU.

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