«Стояла в очереди»: жена Петросяна поведала, как её обозвали «проституткой» Молодая жена Петросяна пожаловалась на оскорбления со стороны простых людей на улице

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Евгений Петросян

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как после обнародования романа с юмористом стала подвергаться травле со стороны простых людей. О том, что ей пришлось пережить, бывшая помощница артиста поведала в личном блоге, пишет StarHit.

На тот момент, считает Брухунова, недоброжелатели думали, что это именно она разрушила брак Петросяна и Степаненко, которые прожили вместе более 30 лет. Однако, утверждает молодая супруга, «это не так».

Стояла в очереди в магазине «Алёнка» на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать». В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел, — вспомнила жена артиста.

Дальше действия развивались так: за спиной Брухуновой некий мужчина стал успокаивать свою спутницу, а избраннице юмориста пришлось выйти. Причём, отмечает экс-помощница Петросяна, подобного рода эпизоды повторялись далеко не раз.

Могу сказать только одно: я не злюсь и не упрекаю. У каждого своё мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь, — грех, — авторитетно заявила Брухунова.

На сегодня ажиотаж вокруг личной жизни Петросяна иссяк, его молодая жена уверяет, что научилась не обращать внимания на критику и грубость.

Мы живём в такое время: выросло целое поколение ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль, — сетует жена юмориста.

В заключение Брухунова добавила, что считает хейтеров «глубоко больными людьми», так как здоровый человек не может «издеваться и оскорблять другого».

Ранее жена Петросяна объяснила, что каждой женщине необходимо работать, потому что возлюбленный не всегда будет рядом. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают сына Вагана.