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18 июля 2025 в 20:34

Дерипаска подал иск против журналистов

Дерипаска подал иск к журналистам «Верстки» и «Важных историй»

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска подал в суд на журналистов изданий «Верстка» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) и «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрирован в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края 18 июля.

Согласно карточке дела, ответчиками по иску значатся пять журналистов и корпорация Google. В документах не уточняется, какие именно публикации стали причиной обращения в суд.

Ранее Смольнинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Европейский университет на 250 тысяч рублей за публикацию аналитического отчета, который, по мнению прокуратуры, порочил репутацию российских судебных экспертов. Учебное заведение признано виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти к социальной группе).

До этого народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов стал ответчиком по иску о защите чести и достоинства. Общественница Александра Тищенко обвинила его в оскорблении директора закрытого театра «Мел», назвав ее «недееспособным администратором».

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