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17 июля 2025 в 14:15

На Певцова подали в суд за слова о недееспособности администратора театра

Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К Дмитрию Певцову, народному артисту России и депутату Госдумы, подан иск о защите чести и достоинства, пишет MK.RU. Истцом выступила общественный деятель Александра Тищенко, утверждающая, что актер назвал директора учреждения «Мел» «недееспособной как администратор».

В прошлом году Тищенко добивалась сохранения драматического театра «Мел», работавшего почти три десятилетия в районе Отрадное, однако учреждение было закрыто. В попытке привлечь внимание к проблеме она обращалась к Певцову, но встретила отказ. По словам Тищенко, он не только проигнорировал ее обращения, но и допустил оскорбительное высказывание в адрес руководителя театра.

Ранее стало известно, что Певцова, народного артиста России Карена Шахназарова и певицу Таисию Повалий разыскивают по линии Службы безопасности Украины. Их обвиняют в «поддержке действий России». Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года. Артисты также внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Певцова также приговорили на Украине к 10 годам тюрьмы заочно. В СБУ считают, что актер распространял «антиукраинские нарративы» и призывал к захвату власти и всей территории Украины.

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