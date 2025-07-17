Университет в Петербурге оштрафовали за унижение социальной группы Суд Петербурга оштрафовал Европейский университет на 250 тысяч рублей за отчет

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга наложил штраф в 250 тысяч рублей на Европейский университет, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Такая мера назначена за публикацию, которая, по мнению органа, унижает профессиональную репутацию российских судебных экспертов.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования, — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура Центрального района обнаружила на сайте университета аналитический отчет под названием «Как и кем творится судебная экспертиза: эксперты в контексте межведомственных взаимодействий». В документе усмотрели содержание, которое наносит ущерб деловой репутации социальной группы «российские судебные эксперты». Суд признал университет виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил административное наказание.

Ранее в Госдуме утвердили поправки, которые предусматривают штрафы для граждан за поиск в Сети заведомо экстремистских материалов. Взыскание может составлять до пяти тысяч рублей.