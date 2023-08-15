Перечислены звезды, ставшие родителями благодаря суррогатным матерям

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Светлана Бондарчук

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук показала фотографию с сыном Петром, которого скрывала полгода. Наследника ей и дизайнеру Сергею Харченко родила суррогатная мать. Что известно о семье звезд и кто еще из артистов прибегал к подобным услугам?

Что известно о втором браке Светланы Бондарчук

Светлана Бондарчук развелась с режиссером Федором Бондарчуком в 2016 году после 25 лет отношений. Она признавалась, что в их браке произошел кризис, который они не смогли преодолеть, несмотря на попытки. Вскоре режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой, а Светлана вышла замуж за оператора Сергея Харченко.

«Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. Ну распался брак и распался — надо идти дальше. Сейчас я счастлива больше, чем, наверное, за последние несколько десятков лет», — признавалась Бондарчук на YouTube-шоу «Света вокруг света».

Телеведущая познакомилась со вторым супругом Сергеем Харченко на вечеринке у общего знакомого.

«В разгар веселья ко мне на подоконник подсел приятный мужчина и начал что-то рассказывать. Было так громко, что большую часть из сказанного им я даже не услышала, но каким-то чудом все же дала ему номер телефона», — вспоминала она в своем Telegram-канале.

Бондарчук и Харченко поженились в 2020 году. Торжество они провели в одном из ресторанов, который находится в башне «Федерация» среди небоскребов «Москва-Сити». Свадебное платье для актрисы сшили на заказ в единственном экземпляре. По информации KP.RU, его стоимость составляла 700 тысяч рублей.

В день трехлетней годовщины свадьбы Бондарчук в соцсетях призналась, что полгода назад они с мужем стали родителями. Она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с малышом. В кадре артистка держит мальчика спиной, чтобы не показывать его лицо. По информации TV Center.ru, сына Бондарчук и Харченко родила суррогатная мать.

«А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте», — сообщила телеведущая.

Сколько еще детей у Светланы Бондарчук и Сергея Харченко

У модели также есть двое взрослых детей от Федора Бондарчука: 31-летний сын Сергей и 24-летняя дочь Варвара. У Харченко тоже есть ребенок от прошлых отношений.

Бондарчук несколько лет назад призналась, что у дочери синдром ДЦП. Варвару с младенчества растила няня, которая находится около девушки до сих пор. По словам телеведущей, женщина стала членом их семьи.

«Варечка родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП», — признавалась актриса в YouTube-шоу «Света вокруг Света».

Кто еще из звезд обращался к услугам суррогатной матери

Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) воспитывают близнецов Лизу и Гарри, которых им подарила суррогатная мать. Они появились на свет в 2013 году. Долгое время СМИ утверждали, что ребенка звездной семье выносила Елена Ширинина, однако юморист опроверг эту информацию.

«Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована, кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит», — говорил Галкин.

Филипп Киркоров впервые стал отцом в 2011 году. О появлении на свет дочки Аллы-Виктории он сообщил на церемонии «Золотой граммофон». Спустя год стало известно о рождении сына поп-короля Мартина. Наследники музыканта родились в США от суррогатной матери.

«Я не скрываю того, что моих детей родила суррогатная мать. И на моем примере я хочу показать всем, что одинокие люди, которые хотят иметь детей, могут решить свою проблему» — говорил Киркоров.

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей, рожденных от суррогатной матери: его сын Никита родился в 2014 году, а дочь Анна появилась на свет в 2016 году.

«Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — уверен артист.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями второй раз в 2020 году — у них родился сын Арсений. Продюсер рассказывала, что искала суррогатную мать с опытом.

«Мне было важно, чтобы у нее уже был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали», — делилась она с журналом Hello.

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