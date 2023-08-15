Светлана Бондарчук показала ребенка, которого скрывала полгода Светлана Бондарчук опубликовала фото с сыном, которого скрывала полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Бондарчук

54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук в честь третьей годовщины брака с дизайнером Сергеем Харченко опубликовала в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) фотографию с сыном, родившимся полгода назад. До этого светская львица скрывала ребенка и не рассказывала о нем публично. По словам Бондарчук, мальчика назвали Петей.

А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте, — написала Бондарчук.

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая роль Маши в сериале «Воронины», впервые стала мамой, о чем сообщила своим поклонникам в социальных сетях. По словам Ильюхиной, у нее родился «прекрасный пупсик». При этом артистка не стала раскрывать пол ребенка, пообещав рассказать обо всех подробностях в новых выпусках своего влога. Молодая мама поблагодарила «чуткого, заботливого и доброго» акушера, который принимал у нее роды.

До этого актриса Ольга Красько пришла на премьеру фильма «Изумительный Морис» с дочерью Олесей, которая была рождена от режиссера Джаника Файзиева. Долгое время артистка скрывала имя настоящего отца ребенка, однако в 2019 году назвала его публично. Сейчас Красько замужем за членом правительства Бурятии Вадимом Петровым, от которого она родила двоих детей.