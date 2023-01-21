Актриса Красько вышла в свет с дочерью от режиссера «Турецкого гамбита» Актриса Красько пришла на премьеру «Изумительного Мориса» с дочерью от режиссера Файзиева

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Актриса Ольга Красько с дочерью Олесей

Актриса Ольга Красько пришла на премьеру фильма «Изумительный Морис» с дочерью Олесей, которая была рождена от режиссера Джаника Файзиева, передает корреспондент NEWS.ru. Долгое время артистка скрывала имя настоящего отца ребенка, однако в 2019 году назвала его публично. Сейчас Красько замужем за членом правительства Бурятии Вадимом Петровым, от которого она родила двух детей.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Ольга Красько с детьми Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Ольга Красько с детьми Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Режиссер, сценарист, продюсер Оксана Михеева с сыном Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Режиссер, сценарист, продюсер Оксана Михеева с сыном Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Алена Чехова Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Алена Чехова Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актер Никита Тарасов Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актер Никита Тарасов Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Режиссер и актриса Яна Гладких с детьми Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Режиссер и актриса Яна Гладких с детьми Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актёр Денис Матросов с сыном Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актёр Денис Матросов с сыном Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Елена Борщева с дочерью Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Елена Борщева с дочерью Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актеры Дмитрий Власкин и АннаБегунова Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актеры Дмитрий Власкин и АннаБегунова Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Катя Кабак Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Катя Кабак Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Евгения Храповицкая с сыном Фото: Александра Погиба/NEWS.ru Актриса Евгения Храповицкая с сыном

История отношений Красько и Файзиева завертелась в 2005 году на съемках фильма «Турецкий гамбит» — Файзиев был режиссером картины, а Красько исполнила главную роль. На тот момент они скрывали свои отношения, поскольку режиссер находился в браке. В 2006 году у пары родилась общая дочь Олеся. Спустя некоторое время после рождения ребенка любовники порвали с отношениями.

Ряд СМИ в то время писал, что ребенок Красько мог быть зачат от ее гражданского супруга, актера Дмитрия Петруня. Сама она эти слухи не комментировала. Лишь в 2019 году в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что отцом является Файзиев. Она подчеркнула, что режиссер всегда помогал ей с Олесей и даже купил ей собственную квартиру. Красько и Файзиев продолжают поддерживать дружеские отношения и сейчас.

Ранее журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о возможном настоящем отце дочери Светланы Лободы, Тильды. По ее словам, это может быть известный женатый бизнесмен, который не захотел быть с певицей вместе, в то время как официально названный отец — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — не имеет никакого отношения к дочери Лободы.

Как утверждает журналистка, представители Лободы заключили с Линдеманном контракт, согласно которому он не имел права отрицать свое отцовство. А чтобы у публики отпали подозрения насчет того, что отец ребенка именно он, Светлана назвала свою дочь в честь Линдеманна — Тильдой.