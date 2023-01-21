Актриса Ольга Красько пришла на премьеру фильма «Изумительный Морис» с дочерью Олесей, которая была рождена от режиссера Джаника Файзиева, передает корреспондент NEWS.ru. Долгое время артистка скрывала имя настоящего отца ребенка, однако в 2019 году назвала его публично. Сейчас Красько замужем за членом правительства Бурятии Вадимом Петровым, от которого она родила двух детей.
История отношений Красько и Файзиева завертелась в 2005 году на съемках фильма «Турецкий гамбит» — Файзиев был режиссером картины, а Красько исполнила главную роль. На тот момент они скрывали свои отношения, поскольку режиссер находился в браке. В 2006 году у пары родилась общая дочь Олеся. Спустя некоторое время после рождения ребенка любовники порвали с отношениями.
Ряд СМИ в то время писал, что ребенок Красько мог быть зачат от ее гражданского супруга, актера Дмитрия Петруня. Сама она эти слухи не комментировала. Лишь в 2019 году в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что отцом является Файзиев. Она подчеркнула, что режиссер всегда помогал ей с Олесей и даже купил ей собственную квартиру. Красько и Файзиев продолжают поддерживать дружеские отношения и сейчас.
Ранее журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о возможном настоящем отце дочери Светланы Лободы, Тильды. По ее словам, это может быть известный женатый бизнесмен, который не захотел быть с певицей вместе, в то время как официально названный отец — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — не имеет никакого отношения к дочери Лободы.
Как утверждает журналистка, представители Лободы заключили с Линдеманном контракт, согласно которому он не имел права отрицать свое отцовство. А чтобы у публики отпали подозрения насчет того, что отец ребенка именно он, Светлана назвала свою дочь в честь Линдеманна — Тильдой.