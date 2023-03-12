Актриса из «Ворониных» родила «прекрасного пупсика» Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина впервые стала мамой

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Мария Ильюхина

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая роль Маши в сериале «Воронины», впервые стала мамой, о чем сообщила своим поклонникам в социальных сетях. По словам Ильюхиной, у нее родился «прекрасный пупсик». При этом артистка не стала раскрывать пол ребенка, пообещав рассказать обо всех подробностях в новых выпусках своего влога. Молодая мама поблагодарила «чуткого, заботливого и доброго» акушера, который принимал у нее роды.

Ну что, настал тот самый долгожданный момент — рождения прекрасного пупсика. Неимоверно благодарю всю бригаду врачей и нашего заботливого и лучшего акушера-гинеколога, — написала Ильюхина.

19-летняя актриса отметила, что роды проходили в комфортных условиях. Весь процесс Ильюхина запечатлела на видео, кадры из которого собирается показать в своем новом влоге.

Из-за беременности Ильюхина приостановила съемки и повременила с «парой ролей».

Надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства. Несмотря на то что сейчас сделаю небольшой перерыв в своей карьере, беременность мотивирует меня на дальнейший рост и творческие планы, — сообщила кинозвезда в разговоре со StarHit.

Ранее другая актриса из «Ворониных», Юлия Куварзина, рассказала, как «увела» мужа из многодетной семьи. Актриса призналась, что выражение «увести мужа» ей совсем не нравится, объяснив, что ее избранник, актер Алексей Аптовцев, долгое время не мог развестись с первой супругой из-за общей квартиры.