https://static.news.ru/photo/4dde0372-efff-11ea-b382-fa163e074e61_660.jpg Светлана Бондарчук Фото: instagram.com/a030aa/

Бывшая жена российского режиссёра Фёдора Бондарчука 51-летняя Светлана Бондарчук рассказала, как пережить развод после 40 лет и обрести счастье в новой семейной жизни.

Ну распался брак и распался — надо идти дальше. Я постоянно говорю: неважно, в каком возрасте вы ищете парня. Возраст не имеет значения, просто откройте своё сердце <...> В определённом смысле я верю в судьбу, в правильные встречи. Но не считаю, что мы приговорены к чему-то конкретному <...> Сейчас я счастлива больше, чем, наверное, за последние несколько десятков лет, — привели слова Светланы Бондарчук на портале StarHit.

Она также добавила, что есть вещи, которыя не может простить мужчине.

Есть вещи, которые для меня неприемлемы. Мелочность, предательство и глобальная трусость, — сообщила Светлана Бондарчук.

Как писал NEWS.ru ранее, Светлана Бондарчук вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко. Торжественная церемония бракосочетания проходила в Гагаринском ЗАГСе Москвы.