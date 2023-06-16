Аль Пачино назвал новорожденного сына русским именем Аль Пачино в четвертый раз стал отцом и назвал сына Романом

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Аль Пачино

Американский актер Аль Пачино, которому в апреле исполнилось 83 года, в четвертый раз стал отцом, сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя артиста. Ребенка родила 29-летняя кинопродюсер Нур Альфалла, мальчика назвали Романом.

Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллы родился сын, которого назвали Роман Пачино, — сказал представитель актера.

У Аль Пачино уже есть трое детей от разных женщин: Джулия Мария (1989 года рождения) и близнецы Антон и Оливия (2001 года рождения).

В мае стало известно, что актер Роберт де Ниро вновь стал отцом в 79 лет. Кто является матерью ребенка, неизвестно. У актера уже шестеро детей: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль, 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен, а также 27-летние близнецы Джулиана и Аарона Кендрика.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров, у которого растут трое сыновей 13, 9 и 8 лет, в беседе с NEWS.ru назвал основные плюсы и главный минус позднего отцовства. По его мнению, главное преимущество заключается в осознанности, а минус в том, что не успеваешь до конца насладиться родительством из-за вероятной близости смерти.