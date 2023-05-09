Роберт де Ниро вновь стал отцом в 79 лет

Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Роберт Де Ниро

79-летний актер Роберт де Ниро рассказал в интервью ET Canada, что стал отцом в седьмой раз. Он поправил журналиста, который сказал, что у артиста шесть детей. Кто является матерью ребенка, неизвестно.

Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок, — сказал де Ниро.

Он также признался, что предпочитает быть любящим родителем и обходиться без строгости, но это не всегда удается.

Де Ниро был дважды женат. От первой жены Дайэнн Эбботт у него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. От второй супруги Грейс Хайтауэр — 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Де Ниро также стал отцом сыновей-близнецов от бывшей девушки Туки Смит — Джулиана и Аарона Кендрика. Молодым людям сейчас по 27 лет.

В мае прошлого года американская поп-певица Рианна официально стала мамой — 13 мая артистка родила сына от рэпера ASAP Rocky. Малыш стал первым ребенком звездной пары, которая объявила о своих отношениях в 2021 году.

По словам Рианны, ее образцом для подражания в роли матери является звезда сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» Тереза Джудиче, которая готова буквально «порвать» за своего ребёнка.

За время пандемии коронавируса, которая нередко доводила до точки кипения отношения многих молодых пар, склоняя их к расставанию, певица призналась, что сблизилась с бойфрендом и они «стали настоящей семьёй». По словам Рианны, она уже познакомила рэпера со своими родителями, которым он понравился, что редкость.