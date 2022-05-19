Певица Рианна впервые стала матерью Певица Рианна родила первенца от рэпера ASAP Rocky

Американская поп-певица Рианна официально стала мамой — 13 мая артистка родила сына от рэпера ASAP Rocky, сообщает Vanity Fair. Малыш стал первым ребёнком звёздной пары, которые официально заявили о своих отношениях в 2021 году. Пока новоиспеченные родители не раскрыли имя своего малыша.

В течение всей беременности артистка не стеснялась своего положения и позировала перед папарацци в смелых дизайнерских образах. Она ни раз отмечала, что это едва ли не единственная вещь, которая заставляет ее чувствовать себя счастливой в тяжелые моменты.

Ты надеваешь какую-то одежду, и когда ты хорошо выглядишь, то чувствуешь себя лучше, — признавалась она.

По словам Рианны, её образцом для подражания в роли матери является звезда сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси » Тереза Джудиче, которая готова буквально «порвать» за своего ребёнка.

За время пандемии коронавируса, которая нередко доводила до точки кипения отношения многих молодых пар, склоняя их к расставанию, певица призналась, что сблизилась с бойфрендом, и они «стали настоящей семьёй». По словам Рианны, она уже познакомила рэпера со своими родителями, которым он понравился, что редкость.

Весной прошлого года A$AP Rocky впервые прокомментировал слухи об отношениях с Рианной. Исполнитель подтвердил роман с R&B-дивой в интервью изданию GQ. В прошлом году 33-летняя исполнительница хита Umbrella официально рассталась с арабским миллиардером.