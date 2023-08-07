«Интернат и бабушки»: кто из российских звезд отказался от воспитания детей

Фото: Яковлев Александр/ТАСС

Актриса Любовь Полищук

Актриса Оксана Акиньшина опубликовала в социальных сетях фото с детьми от продюсера Арчила Геловани, которые проживают с отцом в Грузии после развода родителей. Кто из российских артисток не занимался воспитанием детей и пожалел о своем решении?

Кто из российских артистов отказался воспитывать своих детей

Актриса Любовь Полищук отдала своего сына Алексея Макарова, в интернат. Из-за постоянных съемок она не могла заниматься воспитанием наследника, и с 6 класса он жил и учился в специализированном учреждении. В эфире программы «Однажды» Макаров рассказал об обиде на родителей.

«Родители что-то там между собой выясняют, а я живу в интернате. Естественно, у меня была обида на них. Было бы странно, если бы ее не было. Я видел, как родители моих сверстников зацеловывают их, а мои в это время разбираются с отношениями», — сообщил он.

Кто из артистов переложил воспитание детей на бабушек и дедушек

У актрисы Натальи Фатеевой не сложились отношения с детьми. Во втором браке с актером Владимиром Басовым она родила сына Владимира. Мальчика отправили к бабушке и дедушке из-за частых съемок родителей. В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» наследник рассказал, что даже спустя годы мать не хочет с ним общаться.

«Мама перестала общаться со мной и другими родственниками. Я поздравляю ее лет пять с днем рождения, она даже не читает сообщения. Мама вычеркнула нас, детей и внуков, из своей жизни. Ей мы не нужны. Она самодостаточный человек, ей интересно быть просто с собой», — заявил Владимир.

В браке с летчиком-космонавтом Борисом Егоровым у актрисы родилась дочь Наташа. Девочку тоже воспитывали бабушка и дедушка. А когда она забеременела в 16 лет и родила сына, Фатеева подписала документы об отказе от новорожденного, так как дочь была несовершеннолетней. Сегодня актриса живет одна.

Актриса Елена Проклова в первом браке с режиссером Виталием Мелик-Карамовым родила дочь Арину. Артистка рассказала «Экспресс-газете», что после рождения первенца она думала только о карьере, поэтому воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка, а после развода — бывший супруг.

«Дочь росла с дедушкой и бабушкой, они друг друга обожали, я много работала, но, конечно же, все мы часто виделись. Моя забота была о том, чтобы она была хорошо одета, а на столе была самая лучшая еда. Я для себя поняла, что упустила ребенка», — заявила Проклова.

Со временем мать и дочь все-таки смогли найти общий язык. Однако Арина в программе «Секрет на миллион» заявила, что после смерти бабушки и дедушки чувствует себя осиротевшей.

Певица Маша Распутина много лет пытается наладить отношения с дочерью Лидией, которую родила в 17 лет. Занявшись карьерой, артистка переложила воспитание наследницы на бабушку и дедушку. После развода родителей девочка попала в психиатрическую больницу. В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» исполнительница заявила, что Лидия никогда не вылечится.

«Ее воспитанием занималась моя мама. Она несознательно пошла против меня много лет назад. Она добрый человек, но мне никто не сказал, что у нее протекает заболевание. Ее отец — подонок. Грязью меня поливал. Ее мой первый муж втащил в ту историю», — сообщила Распутина.

Артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин по обоюдному решению переложили воспитание дочери Лизы на родителей певицы, которые проживают в США. Исполнители редко виделись с наследницей. Спустя время они захотели больше участвовать в ее жизни, и, как призналась Варум «Каравану историй», появилось много трудностей.

«Я поняла, что однажды может стать уже поздно, и взяла ситуацию под полный контроль. Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочки. Для дочери тот период стал нелегким испытанием. Приезжает злая тетка — мать — и что-то там требует. Надо вытерпеть, переждать, отправить ее обратно и продолжать качать права. Для меня, поверьте, то время оказалось просто кровавым», — сообщила певица.

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