Рианна и A$AP Rocky стали родителями во второй раз Певица Рианна родила девочку

Фото: Steve Vas via imago-images.de/Global Look Press

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями во второй раз, сообщило издание Media Take Out. По его информации, исполнительница родила девочку. Источники издания утверждают, что Рианна и ее новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо.

Знаменитость уже выписали из больницы, она находится в своем особняке в Лос-Анджелесе. Источники описывают новорожденную дочь музыкантов как «прекрасную».

Она вылитая Рианна — вплоть до светлых глаз, — отметили инсайдеры.

Мамой во второй раз ранее также стала британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Звезда подиума родила сына в 53 года. Модель при этом добавила, что стать матерью никогда не поздно.

В своих социальных сетях Кэмпбелл написала, что безмерно лелеет и окружает любовью своего второго ребенка с самого первого дня. Его рождение она назвала «настоящим подарком от Бога».

С радостным событием звезду поздравили знаменитые друзья. Среди них Донателла Версаче и немецкая супермодель Клаудиа Шиффер.

Ранее во второй беременности заподозрили актрису Кристину Асмус. Знаменитость при этом отметила, что увеличение размеров ее живота никак не связано с деторождением. Асмус призналась, что попросту прибавила в весе. При этом актриса уточнила, что «не беременна пока».