Супермодель Наоми Кэмпбелл сообщила, что стала матерью во второй раз

Фото: Manuele Mangueliarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в своих социальных сетях сообщила, что стала мамой во второй раз. Ее первая дочка появилась на свет в мае 2021 года, а сейчас 53-летнюю звезду подиумов поздравили с рождением сына. По словам самой Кэмпбелл, стать матерью никогда не поздно.

Мой дорогой малыш, знай, что тебя безмерно лелеют и окружают любовью с того момента, как ты удостоил нас своим присутствием. Настоящий подарок от Бога. Никогда не поздно стать матерью, — написала модель в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Среди тех, кто поздравил Наоми с важным событием, были замечены модельер Донателла Версаче и немецкая супермодель Клаудиа Шиффер.

Имя первого ребенка Кэмпбелл до сих пор остается неизвестным, как и то, кто является отцом детей. По данным газеты Daily Mail, звезда будет воспитывать дочь и сына самостоятельно.

Наоми Кэмпбелл родилась в 1970 году в Лондоне в семье ямайской танцовщицы Валери Моррис. Карьеру модели начала в 15 лет и стала первой темнокожей, появившейся на обложках британского и французского изданий журнала Vogue.

Ранее СМИ предположили, что дочь Кэмпбелл родилась от суррогатной матери, поскольку на фото, которые модель выкладывала в своих социальных сетях за месяц до предполагаемых родов, у нее не было никаких признаков беременности.