Асмус ответила фанатам на слухи о беременности Асмус заявила, что не забеременела, а поправилась

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус заявила, что увеличение ее живота не связано с беременностью. На своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она уточнила, что попросту поправилась, и сейчас она не находится в положении. Актриса пожаловалась, что при увеличении живота ее грудь становится «сочной», но она почти сразу же исчезает при похудении.

Я тут как будто на свой беременный живот смотрю. Нет, я не беременна. Пока. А пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь. И как бы вот так умудриться, чтобы объем везде уходил, а в титечках нет? — написала Асмус.

Она попросила своих подписчиков не присылать ей контакты пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Ранее Асмус рассказала, что «питалась подорожником» и ела половину яблока в те дни, когда ей нужно было сниматься в белье или обтягивающем платье. Она отметила, что раньше злоупотребляла голодными диетами и принимала себя только при весе 41 кг. По словам артистки, сейчас она принимает себя такой, какая она есть. Асмус ест, когда ощущает чувство голода, и «не парится» из-за складки на животе или прыща на лбу в день съемок.