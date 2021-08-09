Стеклов рассказал, как изменил жене с дочерью Марка Захарова

Советский и российский актёр Владимир Стеклов в эфире шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал, как изменил жене Людмиле Мощенской с дочерью режиссёра Марка Захарова Александрой. С первой он прожил в браке 16 лет, а на родственнице худрука «Ленкома» через некоторое время женился. Выпуск передачи доступен на YouTube-канале «России 1».

Я ушёл к другой женщине. Не знаю, было ли это ошибкой... Сейчас это данность, и поздно рассуждать. Было бы честнее, правильнее и порядочнее по отношению к Людмиле, если бы другая женщина появилась в моей жизни после расставания, — отметил артист.

Экс-возлюбленная Стеклова якобы тяжело пережила уход актёра из семьи, ей показалось, что жизнь рухнула. Артист не смог совладать со своими чувствами, оставив подрастающую дочь Агриппину. Даже спустя много лет он всё ещё чувствует свою вину перед первой супругой. Со временем наследница Владимира Александровича простила ему уход из семьи.

В этом же эфире Корчевников впервые заговорил об уходе из передачи. Журналист подчеркнул, что чувствует свою усталость. Стеклов не стал скрывать своего удивления. Он отметил, что программу любят и почитают зрители всей РФ, поэтому вокруг них сейчас полный зал людей, среди которых, как отметил артист, множество красивых женщин.

Ранее вдова режиссёра Станислава Говорухина Галина рассказала, является ли единственный сын мэтра родным ему. Женщина опровергла слухи, что Сергей — не его родной сын, о чём заявила в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Вдова с сожалением сообщила, что некоторые отвернулись от Сергея, но это должно остаться на их совести.