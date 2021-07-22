Вдова режиссёра Говорухина раскрыла тайну происхождения его сына

Вдова режиссёра Станислава Говорухина Галина рассказала, является ли единственный сын мэтра родным ему. Женщина опровергла слухи, что Сергей — не его родной сын, о чём заявила в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Вдова с сожалением сообщила , что некоторые отвернулись от Сергея, но это должно остаться на их совести.

Я не буду называть их фамилии. Лжесвидетельство — один из самых больших грехов человечества. Сказать во всеуслышание, что Серёжа не его сын и что Слава сам ему об этом говорил! Человек, который ел у Славы с руки. Это убивало. Я попадала в больницу. У меня рушился иммунитет, — добавила Галина Говорухина.

Ведущий передачи Борис Корчевников попытался выяснить, кто был этот человек, который распространил такие ужасные слухи. Однако вдова режиссёра наотрез отказалась называть фамилию.

Я не скажу, кто это сказал. Люди продаются за 30 серебряников. Я кину в могилу эти 30 серебряников этому человеку, если переживу его, — заявила женщина.

Сын Станислава Говорухина Сергей родился в браке режиссёра с первой женой Юноной Каревой. Вместе супруги прожили меньше года. Сын режиссёра умер в 2011 году.

Ранее вдова Станислава Говорухина Галина дала развёрнутое интервью журналистам, в котором раскрыла подробности своей жизни с легендарным кинорежиссёром и рассказала о его последних днях.