Суд поделил имущество Петросяна и Степаненко

https://static.news.ru/photo/02886f3c-ca12-11eb-ae2a-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

В Хамовническом суде Москвы завершилось многолетнее разбирательство между известными российскими юмористами, а ныне бывшими супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Имущество четы было поделено поровну, сообщает Пятый канал.

Степаненко требовала 80% имущества, а взамен предлагала оставить бывшему супругу не представляющую никакой ценности картину «Старый дуб». Суд разделил средства поровну и картину со смыслом оставил за артисткой. Она же получила книги «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность», которые пожелал оставить ей Петросян.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Ранее сообщалось, что список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял тысячу страниц. Оценка домов, квартир, предметов искусства и антиквариата продолжалась почти два года. По данным журналистов, самое ценное — это недвижимость в Зачатьевском переулке Москвы площадью 516 метров. Из неё юморист хотел сделать музей.