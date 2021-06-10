Суд поделил имущество Петросяна и Степаненко

В Хамовническом суде Москвы завершилось многолетнее разбирательство между известными российскими юмористами, а ныне бывшими супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Имущество четы было поделено поровну, сообщает Пятый канал.
Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Ранее сообщалось, что список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял тысячу страниц. Оценка домов, квартир, предметов искусства и антиквариата продолжалась почти два года. По данным журналистов, самое ценное — это недвижимость в Зачатьевском переулке Москвы площадью 516 метров. Из неё юморист хотел сделать музей.