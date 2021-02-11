Список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял тысячу страниц

https://static.news.ru/photo/6ebb470c-6c6f-11eb-b877-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

В Хамовническом суде Москвы сегодня, 11 февраля, должно было состояться заседание по разделу имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Изначально оно было запланировано на 11 марта, однако накануне участники процесса получили уведомление о его переносе.

Как рассказали в пресс-службе суда изданию StarHit, произошла ошибка в базе, «помощник судьи всех уведомлял по телефону о дате заседания — оно сегодня». Представители сторон на заседание так и не явились.

Рассмотрение отложено на 10:30 утра 20 февраля. Стороны должны уточнить свои требования — кто на что конкретно претендует, — сообщили в Хамовническом суде.

На предстоящем заседании суду предстоит разделить многомиллионное имущество, нажитое Петросяном и Степаненко за почти 30 лет совместной жизни. Оценка домов, квартир, предметов искусства и антиквариата экс-супругов продолжалась почти два года. Список всех ценностей занял порядка тысячи листов.

По данным издания, самым ценным активом является недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой юморист планировал сделать музей. Также бывшие супруги владеют двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, двумя — на Ростовской набережной и «однушкой» — в Большом Кондратьевском переулке.

Как писал NEWS.ru, экспертизу по оценке стоимости имущества четы российских юмористов инициировали в марте 2019 года. Брак Петросяна и Степаненко был расторгнут ещё в ноябре 2018 года. Стороны согласились поделить нажитое имущество пополам, но они так и не смогли договориться о том, кому достанутся отдельные активы.

После получения результатов экспертизы об оценке совместного имущества юмориста Евгения Петросяна и его экс-супруги Елены Степаненко суд возобновил производство по иску о разделе имущества.

Степаненко в июле 2018 года сама инициировала развод с Петросяном, подав иск о расторжении брака и о разделе имущества. В ноябре, после 33 лет супружества, они разошлись. Впрочем, в их семье разлад был давно — как отмечал адвокат Петросяна Сергей Жорин, пара уже более 15 лет не вела совместное хозяйство и не жила как муж и жена.