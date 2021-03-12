Один день на двоих: сыну Петросяна и Брухуновой исполнился год

https://static.news.ru/photo/6b7c9020-83e2-11eb-9bf8-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Сыну шоумена Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой исполнился год. Ваган родился в начале весны 2020-го, но звёздная пара долгое время предпочитала не раскрывать подробности его появления на свет. Даже о дате рождения малыша среди поклонников шли жаркие споры.

О самом факте существования ребёнка фанаты и злопыхатели узнали не сразу, хотя многие и догадывались о пополнении в семье. И вот теперь Брухунова сообщила уже официально: сын родился 13 марта. Как и его мама.

Найдётся ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в день моего рождения, как это сделал сын?! Конечно, нет! Ваган родился 13 марта. У нас один День [рождения] на двоих! — написала Брухунова в Instagram, обнародовав новое фото с ребёнком.

На снимке супруга Петросяна в молочно-белом брючном костюме держит на руках и нежно прижимает к себе именинника, одетого по контрасту в чёрное. Тот маленькой ручкой тянется к маме, чтобы обнять её.

Поклонники в комментариях пришли от фото в восторг. Они согласились: подарок и впрямь невероятный. Фото назвали потрясающим и чудесным, а маме и сыну пожелали бесконечного счастья.

Ранее, как писал NEWS.ru, интернет-пользователи проанализировали одно из фото в соцсети и пришли к выводу, что на папу маленький Ваган не очень-то и похож. По их мнению, мальчик больше пошёл в маму.