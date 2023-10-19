Громкий развод, отсутствие детей: куда пропала звезда «Аншлага» Степаненко

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Елена Степаненко

Народная артистка РСФСР Елена Степаненко почти перестала появляться на экранах после громкого развода с юмористом Евгением Петросяном, который случился в 2018 году. Чем сейчас занимается звезда «Аншлага»?

Чем известна Елена Степаненко

Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде (сейчас Волгоград) в семье парикмахера и повара. В детстве она увлекалась плаванием и заработала звание «Мастер спорта СССР» в этом виде спорта.

После окончания школы поступила в Волгоградское училище искусств, где проучилась один год. После этого Степаненко переехала в Москву. В 1971 году она поступила на музыкальный факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).

С 1979 года Степаненко стала работать артисткой разговорного жанра в «Москонцерте». Спустя время она начала выступать на ведущих концертных площадках Москвы и других городов СССР.

В 1985 году Степаненко получила звание лауреата Всероссийского конкурса артистов юмористических жанров.

В 1990-х годах вышли новые монологи артистки, в том числе знаменитые «Письмо Клинтону», «Экскурсия». В 1999 году на их основе была создана сольная программа «И смех, и слезы, и любовь». В 2001 году на НТВ впервые показали еженедельную программу «Шоу Елены Степаненко». Другим популярным проектом стала передача «Кышкин дом».

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Елена Степаненко

В 1995 году Степаненко была удостоена почетного звания заслуженной артистки Российской Федерации. Помимо ведения юмористических программ, телеведущая также принимала участие в создании различных теле- и кинопроектов. В 1980-х она занималась озвучкой мультфильмов, а в 1990 году состоялся ее дебют в кино: она снялась в драме Самсона Самсонова «Мышеловка» и комедии Валерия Пендраковского «Самоубийца».

В 2000 году с участием Степаненко вышла комедия «Формула счастья», в 2008 году — мюзикл по мотивам пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» — «Золотая рыбка».

Артистка также являлась лицом юмористических программ «Аншлаг», «Голубой огонек» и «Кривое зеркало».

Что известно о личной жизни Степаненко

Первым супругом Елены Степаненко был пианист Александр Васильев. Брак распался в конце 70-х годов.

Во второй раз она вышла замуж за коллегу по цеху Евгения Петросяна. Пара познакомилась в 1979 году. В 1985 году юмористы поженились. В 2018 году они развелись.

Почему Степаненко развелась с Петросяном

Новости о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна появились в 2018 году. Адвокаты артиста утверждали, что пара не живет вместе с 2003 года, однако представители Степаненко эту информацию опровергали.

Вскоре стало известно, что у Петросяна появилась новая возлюбленная — его молодая помощница Татьяна Брухунова. Артист женился на ней в 2019 году. Вскоре у пары появился сын Ваган.

Степаненко и Петросян делили совместно нажитое имущество несколько лет. По информации KP.RU, пара за годы брака приобрела десять квартир в Москве, три квартиры в Сочи, загородный дом, автомобили и антиквариат. Процесс завершился в 2021 году. Суд постановил поделить все поровну.

Фото: Алексей Ладыгин/РИА Новости Евгений Петросян и Елена Степаненко на съемках новогодней передачи «Голубой огонек»

За более чем 30 лет брака у артистов не родились дети. По словам эстрадного режиссера Анатолия Демидова, Петросян раньше не хотел наследников, поскольку был занят карьерой.

«Об этом знают только в узком кругу (со слов самой Степаненко): у них в браке с Петросяном примерно в начале 90-х должен был родиться ребенок. Она забеременела, хотела рожать. Но тогда как раз шел чес, когда артистам на корпоративах, концертах деньги мешками сыпались. И Петросяну из-за плотного графика совместных гастролей удалось отговорить жену с рождением, повременить», — сообщил он KP.RU.

Демидов отметил, что Степаненко вскоре пожалела о сделанном аборте. Позже у пары не получилось завести детей.

Чем сейчас занимается Степаненко

После развода Елена Степаненко похудела на 46 килограммов. Артистка признавалась, что отпустила экс-супруга. Справиться с переживаниями ей помогала падчерица артиста Викторина.

Позже появились слухи, что звезда «Аншлага» пропала с экранов, поскольку ей трудно выступать без поддержки Петросяна. По словам комика Александра Морозова, Степаненко — «мощная личность» и без знаменитого мужа.

«Ничего не слышал, а телевизор я не смотрю, только новости. Объяснить я ничего не могу. Программы ее юмористические выходили по ВГТРК, а там юмора сейчас совсем мало. А у нее куча передач снята, их просто не показывают пока. Если бы что-то случилось, то я бы знал. Елена — очень мощная личность, она очень сильная, с крепким характером. Она бы и без Петросяна добилась успеха в любой сфере. Она могла бы играть в театре, но она встретила Петросяна, и он, конечно, помог ей состояться», — сказал он PopCornNews.

В прошлом году появилась информация, что Степаненко отказалась выступать на одной сцене с Петросяном на фестивале «Юморина» в Сочи.

«Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на „Юморине“. Но нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего», — рассказали инсайдеры изданию Starhit.

Руководители фестиваля тогда пошли ей навстречу и решили, что два дня публику будет веселить Степаненко, а другие два дня — Петросян.

Сейчас артистка принимает участие в различных проектах и продолжает карьеру.

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