Шоу с Воробей, корпоративы: куда пропал звезда «Аншлага» Сергей Дроботенко

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Сергей Дроботенко

Юморист и телеведущий Сергей Дроботенко был особенно популярен в 2000-х, но в последнее время редко появляется на ТВ. Чем сейчас занимается звезда «Аншлага» и где он находится?

Чем известен Сергей Дроботенко

Сергей Дроботенко родился 14 сентября 1969 года в Днепропетровске. В трехлетнем возрасте будущий артист переехал с родителями в Омск.

В 17 лет он поступил в Омский институт инженеров железнодорожного транспорта. После второго курса студента отправили на военную службу на восток, где он был механиком-водителем танка Т-55АМ. Именно в армии, про которую он написал много миниатюр, Дроботенко решил стать юмористом.

В 1990 году будущий артист получил диплом и успел поработать по специальности. Отучившись на факультете автоматики и телемеханики, он некоторое время преподавал в железнодорожном лицее города Омска.

Учась в вузе на технической специальности, Дроботенко продолжал мечтать стать артистом. Вернувшись к учебе после службы в армии, он принимал участие в выступлениях институтской команды КВН.

В 1993 году Дроботенко устроился работать диджеем в омское отделение радиостанции «Европа Плюс». К нему в студию приходили Михаил Жванецкий, Владимир Винокур и другие артисты. Все они советовали будущему сатирику переехать в Москву, и в 1998 году он уехал в российскую столицу.

Юморист отправил кассеты с записями своих выступлений Регине Дубовицкой и Евгению Петросяну. Через полгода на Первом канале вышел выпуск «Смехопанорамы» Петросяна с участием Дроботенко.

Спустя год он занял третье место на конкурсе артистов сатиры и юмора. Вскоре его взяли на должность сценариста «Аншлага», а затем он сам стал выступать в программе, которая и принесла ему популярность.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Сергей Дроботенко

Что известно о личной жизни Сергея Дроботенко

Сергей Дроботенко ни разу не был женат, детей у него нет. 54-летний артист часто шутит про свою личную жизнь.

«Семейное положение: пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив», — говорит он.

Чем сейчас занимается Сергей Дроботенко

После начала спецоперации в 2022 году многие развлекательные передачи ушли из эфирной сетки федеральных каналов, в том числе и «Аншлаг». Тогда ведущая программы Регина Дубовицкая заявила, что съемки выпусков продолжаются, несмотря на неопределенность. Также она выразила надежду, что в скором времени вынужденный отпуск команды подойдет к концу. В канун старого Нового года зрители увидели традиционный выпуск «Аншлага».

Сергей Дроботенко сегодня продолжает свою карьеру, хотя уже не так активно, как раньше. С концертом «Вместе веселее» он выступает с Еленой Воробей. Юмористы регулярно ездят на гастроли и участвуют в корпоративах.

Артист живет в Москве, он никуда не уезжал из России после начала спецоперации. Также Дроботенко продолжает писать монологи коллегам.

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