Отъезд в Израиль, пение: как сейчас живет звезда «Аншлага» Елена Воробей

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Звезда юмористической передачи «Аншлаг» Елена Воробей в прошлом году уехала в Израиль. Что известно о ее местонахождении, чем сейчас занимается пародистка?

Что известно об отъезде Елены Воробей в Израиль

Артистка уехала в Израиль в ноябре 2022 года. По словам Елены Воробей, в Москве она находилась в состоянии стресса, а за границей смогла вернуться к концертной деятельности и встретила многих коллег из российского шоу-бизнеса.

«В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Ваню Урганта», — сказала пародистка в YouTube-шоу «Первое радио 89.1».

По словам Воробей, уехав в Израиль, она столкнулась с критикой, как и многие покинувшие Россию артисты. Также появились слухи о ее эмиграции, однако юмористка опровергла эту информацию. После гастрольного тура по городам Израиля Елена Воробей вернулась в Россию.

Чем сейчас занимается Елена Воробей

Елена Воробей до сих пор является артистом юмористической программы «Аншлаг». По словам пародистки, она соглашается на съемки только в том случае, если у нее есть достойный номер. Артистка призналась, что готова освободить свое место в программе молодому поколению.

«„Аншлаг“ — это такой продукт, который до сих пор любим страной. И таких цифр рейтинга нет ни у одной другой программы. И да, я не на всех съемках там присутствую, но Регина Дубовицкая придумала такой формат, что у зрителя может складываться впечатление, что я там каждую программу, потому что она выпускает что-то в записи», — рассказал Воробей для YouTube-канала RTVI.

Помимо съемок для «Аншлага», Елена Воробей гастролирует с театральными постановками. Она выступает с актером Станиславом Садальским в спектакле «Скупой папик», а также задействована в представлениях «Мужчина с доставкой на дом» и «Любовь по-итальянски».

Также пародистка выстраивает карьеру певицы. Последнюю композицию «Дикая львица» она выпустила три месяца назад.

«Я рискнула, и правильно сделала. И какой же кайф был для меня, когда ты исполняешь песню и никого не пародируешь. Думаешь: „Господи, наконец-то я дожила до этого уровня“», — отметила она.

По словам Воробей, для нее важно делать качественный продукт и поддерживать внимание зрителя и поклонников.

«Снится мне, что выхожу на сцену, а в зрительном зале почти никого нет — это самые страшные сны для меня», — рассказала артистка.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Елена Воробей

Где сейчас живет Елена Воробей

Артистка много лет проживает в Москве. В эфире шоу «Звезды сошлись» она рассказала, что недавно приобрела элитную квартиру с двумя спальнями и гостиной в жилом комплексе бизнес-класса напротив делового центра «Москва-Сити», где стоимость жилья начинается от 20 млн рублей.

По слова Воробей, собственники квартир в ЖК столкнулись с обманом. Девелопер обещал обустроить тихий двор с детской площадкой и ухоженными клумбами, однако землю отдали под частную застройку. Пародистка и другие жильцы намерены решать вопрос через суд.

Также Елену Воробей не устраивает дополнительное взимание средств за консьерж-сервис. Как призналась артистка, за эту услугу каждые три месяца приходится платить более миллиона рублей.

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