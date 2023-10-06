Уход с ТВ, слухи о болезни: куда пропала звезда «Аншлага» Регина Дубовицкая

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Регина Дубовицкая

Телеведущая Регина Дубовицкая в последнее время пропала из поля средств массовой информации. Чем сейчас занимается звезда «Аншлага» и что известно о ее здоровье?

Чем известна Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая известна зрителям как ведущая юмористической программы «Аншлаг», однако ее творческая карьера началась с работы на радио. В конце 60-х она устроилась в редакцию Всесоюзного радио. Дубовицкая хотела попасть в детский радиоэфир, но вакантные места была только в отделе юмора и сатиры.

Спустя несколько лет работы на радиостанции она стала редактором программы «Доброе утро». Именно в этом проекте телеведущая познакомилась со многими артистами, которые потом вошли в «Аншлаг». Среди них — Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Михаил Евдокимов и другие.

В 1987 году Дубовицкая создала передачу «Аншлаг», в которой собрала десятки лучших юмористов советского периода. В этом театре юмора в различные годы появлялись Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова, Юрий Гальцев.

Регина Дубовицкая вышла замуж за Юрия Айвазяна в 1965 году. В 1966 году у пары родилась дочь Илона.

Почему перестал выходить «Аншлаг»

После начала спецоперации в 2022 году многие развлекательные передачи ушли из эфирной сетки федеральных каналов, в том числе и «Аншлаг». Тогда Дубовицкая обратилась к поклонникам и заверила, что съемки выпусков продолжаются, несмотря на неопределенность. Также она выразила надежду, что в скором времени вынужденный отпуск команды подойдет к концу.

«Я сама не знаю, когда нас ждать в эфире. Но мы не расслабляемся. В данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идет, потому что нам сказали, что нужно работать и все поставят в эфирную сетку», — говорила она.

В канун старого Нового года зрители увидели традиционный выпуск «Аншлага».

Что известно о здоровье Регины Дубовицкой

В 2007 году во время отпуска в Черногории Регина Дубовицкая попала в аварию, сев в такси к нетрезвому водителю. Артистка сломала бедро, но болезнь не заставила ее покинуть экраны — уже через четыре месяца она присутствовала на съемках «Аншлага».

В 2017 году в СМИ появились слухи о том, что телеведущая болеет раком. Тогда Дубовицкая пригласила прессу в загородный дом, который находится недалеко от аэропорта Шереметьево, чтобы поговорить о делах и развеять домыслы. Она заявила, что у нее нет смертельных болезней.

Куда пропала Регина Дубовицкая

В июле 2020 года в программе «Судьба человека» Регина Дубовицкая пожаловалась, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей, что очень мало для жизни в Москве. Она отметила, что счастлива продолжать работать, поскольку не смогла бы прожить на пенсионные выплаты.

В июле этого года актер Аркадий Инин заявил KP.RU, что ведущая «Аншлага» редко появляется на публике из-за того, что уже немолода.

Сама Дубовицкая тоже не комментирует слухи о своем здоровье. По информации СМИ, сейчас телеведущая посвящает себя семье.

«О моем самочувствии больше слухов ходит. Вдруг стали писать, что у меня такая же болезнь, как у Юли Началовой. Не знаю, кому это нужно. Я ничем не болею», — говорила она.

Читайте также:

Что известно о состоянии здоровья Николая Дроздова, чем сейчас занимается

Уход из кино и развод: куда пропала звезда сказки «Морозко» Наталья Седых

Шизофрения, травмы, огород: как живет звезда «Обитаемого острова» Степанов