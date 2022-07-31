«Готовлю новый выпуск»: Дубовицкая сообщила о возвращении «Аншлага» Дубовицкая сообщила о подготовке нового выпуска снятого в феврале с эфира «Аншлага»

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Регина Дубовицкая

Регина Дубовицкая сообщила о возвращении на ТВ передачи «Аншлаг». Программа была убрана из сетки вещания в феврале, но работа над написанием сценария новой передачи не прекращалась, сообщает портал PROZVEZD.

Дубовицкая предполагает, что «Аншлаг», который выходит в эфир вот уже 35 лет, вернётся на экраны зимой.

Я сама не знаю, когда нас ждать в эфире. Но мы не расслабляемся. Вот, в данный момент я готовлю новый выпуск. Работа идёт, потому что нам сказали, что нужно работать и всё поставят в эфирную сетку. Конечно, с нового сезона — нет. Наверное, ближе к зиме. Но мы, конечно, надеемся, что нас вновь начнут показывать, — рассказала бессменная ведущая юмористической передачи.

По словам Дубовицкой, финансово коллектив программы не пострадал: руководство телеканала всем платит зарплату. Программу делает большая группа людей.

Для многих россиян «Аншлаг» по-прежнему остаётся любимой передачей, хотя в последние годы его нещадно критиковали. Регина Дубовицкая говорит, что зрители даже останавливают её на улице и говорят, что ждут новые выпуски.

Правда, они всегда так говорили. Даже в те времена, когда программа выходила регулярно. Им же сколько не дай, все мало будет! — пошутила телезвезда.

Ранее сын Юрия Никулина Максим рассказал, что его отец не лучшим образом относился к юмористическим программам «Смехопанорама» и «Аншлаг». Он объяснил, что «нельзя всё время эксплуатировать одно и то же». Исключением, по его мнению, является «сНежное шоу» народного артиста России, советского клоуна Вячеслава Полунина.