Винокур пожаловался на безденежье после откровений Дубовицкой

Владимир Винокур пожаловался на безденежье после того, как о проблемах юмористов рассказала Регина Дубовицкая. Ведущая «Аншлага» сообщила о бедственном положении многих артистов и даже поведала, что некоторые звёзды просят у неё в долг деньги, сообщает StarHit.
Слова телеведущей
Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов, — подтвердил артист.
Тем не менее,
Ранее актёр Виктор Логинов признался, что в пандемию коронавируса был вынужден продать свой дом в Тульской области и парковочное место из-за безденежья. Звезда «Счастливы вместе» добавил, что за время своей работы актёром больше всего ему платили на съёмках известного ситкома.