Винокур пожаловался на безденежье после откровений Дубовицкой

Владимир Винокур пожаловался на безденежье после того, как о проблемах юмористов рассказала Регина Дубовицкая. Ведущая «Аншлага» сообщила о бедственном положении многих артистов и даже поведала, что некоторые звёзды просят у неё в долг деньги, сообщает StarHit.

Слова телеведущей поддержал Владимир Винокур, рассказавший, что ощущал дефицит концертов и новогодних корпоративов даже в предновогодние дни. И это больно ударило не только по нему, но и по его коллективу.

Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов, — подтвердил артист.

Тем не менее, уточняет Teleprogramma.pro, Винокур проживает в роскошном особняке в подмосковном посёлке Лесное Озеро. По соседству с ним в шикарных коттеджах живут Наташа Королёва, Лев Лещенко, Анастасия Заворотнюк и много других звёзд. Недвижимость в этом районе стоит миллионы долларов.

Ранее актёр Виктор Логинов признался, что в пандемию коронавируса был вынужден продать свой дом в Тульской области и парковочное место из-за безденежья. Звезда «Счастливы вместе» добавил, что за время своей работы актёром больше всего ему платили на съёмках известного ситкома.