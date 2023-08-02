Винокур спародировал Байдена во время вручения госнаград в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Винокур

Народный артист Владимир Винокур во время вручения госнаград в Кремле показал пародию на президента США Джо Байдена, который падал с трапа самолета, путался в выходах со сцены и не понимал, с кем ему поздороваться. Пародию Винокур показал, когда глава России Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться, и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали сегодня. Спасибо вам огромное, живите долго, — сказал Винокур Путину.

В ходе церемонии награждения глава государства вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину и еще семерым военнослужащим. Орденом Мужества были награждены старший лейтенант Инал Гериев, заместители командира батальона «Сибирь» Алексей Кайгородов и Сергей Мерзеликин, а также полковник Дмитрий Макаров.

На вручении государственных наград Владимир Путин подчеркнул, что погибшие участники специальной военной операции, награжденные званием Героя России, ушли из жизни, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы России, подытожил он.