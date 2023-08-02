«Они ушли как герои»: Путин о погибших участниках спецоперации Путин назвал погибших участников спецоперации героями

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что погибшие участники спецоперации, награжденные званием героя России, ушли не дрогнув и не отступив. Он также лично поговорил с вдовами участников СВО. Слова президента приводятся на сайте Кремля.

С честью и отвагой [участники СВО] выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевой дух товарищей. Они ушли из жизни. Но ушли из жизни как герои, не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны, — сказал Путин.

Всего звание Героя России сегодня получают десять участников СВО, двое из них — посмертно.

Путин также заявил, что страна восхищается стойкостью и отвагой людей, участвующих в боевых действиях. По его словам, на передовой солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отражавший атаку бронегруппы Украины на Запорожском направлении в июне, сообщили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве отметили героизм и мужество российских военных.