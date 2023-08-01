Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку ВСУ в Запорожье

Фото: t.me/mod_russia

Сергей Шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отражавшего атаку бронегруппы Украины на Запорожском направлении в июне, сообщили в оборонном ведомстве. В МО отметили героизм и мужество российских военных.

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам, — заявили в ведомстве.

Врио главы ДНР Денис Пушилин до этого поручил наградить экипаж танка, ранее остановивший колонну ВСУ, состоящую из восьми единиц натовской техники. По его словам, кроме прочего, командир дивизии принимал непосредственное участие в освобождении населенных пунктов республики.

Ранее в Сети появились кадры, на которых российский танк в одиночку сражается с колонной техники украинских войск на Запорожском направлении. По словам наблюдателей, при поддержке артиллерии «Алёше» удалось разгромить два вражеских танка и шесть броневиков ВСУ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал героями военнослужащих, участвовавших в данной схватке. Он призвал представить танкистов к высочайшей государственной награде. Также следует наградить операторов БПЛА, артиллеристов и расчеты ПТРК, оказывавших им поддержку, добавил политик.