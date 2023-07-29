Российский танк в одиночку разбил целую роту ВСУ и попал на видео

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В Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку встретил украинскую колонну техники на Запорожском направлении. Судя по опубликованным кадрам и комментариям наблюдателей, один российский военный при поддержке артиллерии уничтожил два танка и шесть броневиков ВСУ.

Предполагается, что среди боевых машин были американские БМП Bradley. По некоторым данным, речь идет о двух танках и восьми MRAP M1224 MaxxPro. Танкист, активно маневрируя, дважды отходил и дважды возвращался к бою. Стреляя по технике, экипаж не дал ВСУ пройти и вынудил разъезжаться на минном поле и подрываться на снарядах.

В результате действий российских военных вся колонна противника была разбита. Наблюдатели на видео прочат танкисту звание Героя России.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал кадры, на которых Вооруженные силы РФ уничтожили технику и личный состав ВСУ на Белогоровском направлении. Удар нанесла артиллерия 7-й бригады Южной группировки войск.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал три видеозаписи, на которых российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожает в зоне СВО на Украине тяжелую технику украинской армии. На видео показаны ликвидация финского БТР ХА-180, танка ВСУ на Харьковском направлении и взрыв украинского БМП под Артемовском.