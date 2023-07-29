В ГД призвали наградить экипаж танка-одиночки, разбившего бронеколонну ВСУ Депутат ГД Журавлев призвал наградить экипаж танка-одиночки, разбившего бронеколонну ВСУ

Фото: МО РФ

Экипаж танка-одиночки, разбившего бронеколонну ВСУ, следует наградить, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий призвал представить бойцов к высочайшей государственной награде.

В принципе все, кто принимает участие в спецоперации — герои. И экипаж этого танка-одиночки, разбившего колонну бронетехники ВСУ, необходимо представить к госнаградам самого высокого уровня. А также тех, кто оказывал ему поддержку: операторов БПЛА, артиллеристов, расчеты ПТРК, если таковые принимали участие в бою, — сказал Журавлев.

При этом он указал на то, что на опубликованных в Сети кадрах видно, что против одного российского танка выступают восемь единиц техники противника. Журавлев подчеркнул, что такого невыгодного соотношения быть не должно, поскольку это убийственный риск как для военных, так и для бронетехники.

Я бы предпочел, чтобы на поле боя пропорция была все-таки всегда в нашу сторону — двадцать наших танков на один вражеский, и никак иначе, — отметил депутат.

В Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку встретил украинскую колонну техники на Запорожском направлении. Судя по опубликованным кадрам и комментариям наблюдателей, один российский военный при поддержке артиллерии уничтожил два танка и шесть броневиков ВСУ.