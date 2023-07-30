Власти ДНР наградят экипаж танка, разгромивший колонну ВСУ в одиночку

Фото: МО РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале сообщил, что поручил наградить экипаж танка, ранее остановивший колонну ВСУ, состоящую из восьми единиц натовской техники. По его словам, кроме прочего, командир дивизии принимал непосредственное участие в освобождении населенных пунктов республики.

С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами <...> Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется, — сообщил Пушилин.

Ранее в Сети появились кадры, на которых российский танк в одиночку сражается с колонной техники украинских войск на Запорожском направлении. По словам наблюдателей, при поддержке артиллерии «Алёше» удалось разгромить два вражеских танка и шесть броневиков ВСУ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал героямивоеннослужащих, участвовавших в данной схватке. Он призвал представить танкистов к высочайшей государственной награде. Также следует наградить операторов БПЛА, артиллеристов и расчеты ПТРК, оказывавших им поддержку, добавил политик.