«Мы гордимся каждым»: Путин наградил участников спецоперации Путин поблагодарил участников спецоперации, награжденных госнаградами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле заявил, что страна восхищается отвагой людей, участвующих в боевых действиях на Украине. Он отметил, что участники спецоперации также помогают наладить мирную жизнь в новых регионах.

Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий. <...> И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не раз отстаивала свой суверенитет и ей снова брошен такой вызов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, отражавший атаку бронегруппы Украины на Запорожском направлении в июне, сообщили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве отметили героизм и мужество российских военных.

Врио главы ДНР Денис Пушилин до этого поручил наградить экипаж танка, ранее остановивший колонну ВСУ, состоящую из восьми единиц натовской техники. По его словам, кроме прочего, командир дивизии принимал непосредственное участие в освобождении населенных пунктов республики.