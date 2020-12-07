Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко

Юморист Евгений Петросян впервые поделился своими эмоциями по поводу развода с артисткой Еленой Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. По словам артиста, он не хотел «воевать» с бывшей супругой и не ожидал, что расставание вызовет такой большой скандал.
Своим мнением по поводу развода со Степаненко Петросян
Я не допускал мысли о том, что скандал будет, мне казалось, что это невозможно допустить, — заявил Петросян, признавшись, что «ошибся», когда верил в «лучшие качества» людей.
По признанию артиста, он не планировал громкого развода и шумного дележа совместной собственности, которая оценивалась в 1,5 млрд рублей. Однако Степаненко захотела «воевать».
Я Лене предлагал как-то мирно расстаться. Поскольку целый ряд причин был. Не одна, не две, а целый ряд причин. Я ей говорил: «Я тебе буду помогать во всём, давай тихо и мирно, отпусти ты меня». Но захотелось войны, — рассказал Петросян.
Юморист признался, что больше всего жалеет о распаде дуэта со Степаненко. Петросян заметил, что включает выступления экс-супруги в свои программы, так как «зритель не должен страдать» из-за их развода.
Как сообщал NEWS.ru, сейчас 75-летний Евгений Петросян женат на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой, от которой у него есть маленький сын Ваган. Брухунова ранее рассказала о необычных методах воспитания сына, которые применяет Петросян.
В начале ноября Елена Степаненко потребовала провести тест ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.