Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко

https://static.news.ru/photo/4246ef3a-38dc-11eb-827e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Юморист Евгений Петросян впервые поделился своими эмоциями по поводу развода с артисткой Еленой Степаненко, с которой прожил в браке 33 года. По словам артиста, он не хотел «воевать» с бывшей супругой и не ожидал, что расставание вызовет такой большой скандал.

Своим мнением по поводу развода со Степаненко Петросян поделился в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Артист отметил, что хотел расстаться с супругой «тихо и мирно», но этого не получилось. Более того, развод одной из самых известных пар на российской эстраде вызвал бурную реакцию общественности, произошёл скандал.

Я не допускал мысли о том, что скандал будет, мне казалось, что это невозможно допустить, — заявил Петросян, признавшись, что «ошибся», когда верил в «лучшие качества» людей.

По признанию артиста, он не планировал громкого развода и шумного дележа совместной собственности, которая оценивалась в 1,5 млрд рублей. Однако Степаненко захотела «воевать».

Я Лене предлагал как-то мирно расстаться. Поскольку целый ряд причин был. Не одна, не две, а целый ряд причин. Я ей говорил: «Я тебе буду помогать во всём, давай тихо и мирно, отпусти ты меня». Но захотелось войны, — рассказал Петросян.

Юморист признался, что больше всего жалеет о распаде дуэта со Степаненко. Петросян заметил, что включает выступления экс-супруги в свои программы, так как «зритель не должен страдать» из-за их развода.

Как сообщал NEWS.ru, сейчас 75-летний Евгений Петросян женат на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой, от которой у него есть маленький сын Ваган. Брухунова ранее рассказала о необычных методах воспитания сына, которые применяет Петросян.

В начале ноября Елена Степаненко потребовала провести тест ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.