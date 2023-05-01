Mash: Евгения Петросяна госпитализировали в Москве

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации российского комика Евгения Петросяна в Москве. По данным канала, 77-летнему артисту стало плохо в его квартире в Хамовниках, у него сильно закружилась голова. Mash отмечает, что жена вызвала карету скорой помощи. Прибывшие медики настояли на госпитализации, передает канал.

По сообщению Mash, врачи обследуют Петросяна для установки точного диагноза.

Telegram-канал Baza сообщил, что артиста отвезли в Боткинскую больницу, где он проходит обследование.

Супруга комика Татьяна Брухунова отказалась давать NEWS.ru комментарии по поводу его состояния.

Ранее певица и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время корпоратива в Москве. Пиар-менеджер артистки Андрей Карпов рассказал, что Власову госпитализировали. Она была доставлена в реанимационный отдел в бессознательном состоянии.

В середине апреля стало известно о госпитализации во Франции 94-летнего отца Марин Ле Пен Жан-Мари. Политик почувствовал себя плохо, после чего его доставили в больницу в Париже. Врачи пришли к выводу, что недомогание Ле Пена связано с сердечной недостаточностью.