Составлен список актеров, мистически повторивших судьбы киногероев

Актеры Игорь Золотовицкий, Влад Галкин, Игорь Тальков, Андрей Панин, Анатолий Папанов повторили судьбу своих киногероев, выяснил NEWS.ru. Артисты мистическим образом умерли той же самой смертью, что и персонажи, которых они сыграли в фильмах и сериалах.

Актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер 14 января от онкологии, 17 января с ним простились на сцене МХТ им. Чехова. Друг Золотовицкого шоумен Иван Ургант сказал, что похороны артиста прошли «роскошно». С большим размахом в последний путь проводили и героя Золотовицкого — барона из сериала «Улица Шекспира», в котором он снялся в прошлом году.

Певец и актер Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1990 года за кулисами сцены Дома спорта «Юбилейный». Он повторил судьбу своего героя из фильма «За последней чертой». Сцену гибели персонажа снимали ровно за год до трагической смерти самого Талькова. Его персонаж Гарик, рэкетир, умирает от пули, выпущенной с близкого расстояния.

Актер Андрей Панин умер 6 марта 2013 года, его нашли в луже крови с проломленным черепом. Поклонники таланта артиста обратили внимание, что Панин отчасти повторил смерть своего героя по фамилии Каверин из сериала «Бригада», которого убили, проломив череп.

Актер Анатолий Папанов умер 5 августа 1987 года у себя в квартире от сердечного приступа. Медики констатировали у артиста сердечный спазм. В фильме «Время желаний» он сыграл Владимира Лобанова, который умирает от сердечного приступа.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Городенцева, известная по сериалу «Люба, дети и завод…», скончалась от онкологического заболевания в возрасте 42 лет. Смерть артистки наступила еще 13 июля 2025 года, но информация об этом стала известна только сейчас.